БРСМ предлагает общественным объединениям провести совместные электоральные пикеты 16 ноября

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи выступил с инициативой провести 16 ноября электоральные пикеты консолидированными усилиями - совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси и ведущими общественными объединениями, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

"В эту субботу в столице, областных центрах и крупных городах Беларуси пройдут 20 объединенных электоральных пикетов с участием актива БРСМ, Федерации профсоюзов Беларуси, РОО "Белая Русь", Белорусского союза женщин, Белорусского общественного объединения ветеранов. Наша главная задача - популяризация совместными усилиями избирательной кампании и стимулирование интереса избирателей к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва", - рассказала Екатерина Петрашкевич.

Во время электоральных мероприятий белорусам предложат создать портрет идеального кандидата в депутаты. "Мы приглашаем всех принять участие в интерактивах "Наказ депутату", "17 я приду!", "Всей семьей на выборы". Кроме того, будет организована раздача красно-зеленой ленточки - символа устойчивого развития и независимости страны, а также тематических календариков, листовок, стикеров "Мы идем!", - отметила председатель ЦКК.

С 26 октября - старта молодежной кампании - по всей стране состоялось более 250 пикетов БРСМ, которые в субботние дни проводили активисты молодежной организации. "С учетом 16 ноября планируем значительно прибавить - провести в регионах еще около 100 подобных пикетов. Участие в выборах - это конституционное право каждого гражданина Беларуси, и об этом не стоит забывать. Важно прийти на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг", - добавила она. -0-