БРСМ презентовал проект "Цветы Великой Победы" в Китае

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический проект БРСМ "Цветы Великой Победы" презентован в Китае, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор международного молодежного сотрудничества ЦК ОО "БРСМ" Олеся Сазанкова.

"В эти дни белорусская молодежная делегация принимает участие в лагере Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао. На его полях была представлена национальная экспозиция, в том числе презентован республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы" и его символ - яблоневый цвет с красно-зеленой ленточкой. Эта масштабная социальная акция, направленная на единение белорусов, реализуется в стране с 2015 года по инициативе нашего союза и сплотила за эти годы сотни тысяч жителей Беларуси разных возрастов и профессий. В этом году "Цветы Великой Победы" стали составной частью многоступенчатого республиканского патриотического проекта БРСМ и БРПО "Беларусь помнит". Несколькими неделями ранее этот проект был презентован в Лондоне в рамках программы Недели белорусского искусства в Великобритании - Belarusian Art in UK", - рассказала Олеся Сазанкова.

Белорусскую национальную экспозицию посетила директор Китайского молодежного центра международных обменов Ма Синминь. "В результате общения достигнуты договоренности об укреплении международных обменов наших стран, в том числе по линии IT-сообществ", - отметила представитель БРСМ.

Четвертый молодежный лагерь ШОС открылся 26 апреля. С 2016 года и на пятилетнюю перспективу Всекитайская федерация молодежи ежегодно приглашает по 200 представителей молодежи из стран ШОС с целью развития дружественных отношений, содействия международным обменам и сотрудничества молодежных организаций Евразийского региона. Среди приглашенных страны - участницы ШОС: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и страны - наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия.

Тематика нынешнего лагеря - "Новый шанс. Новое будущее". Программа лагеря включает ознакомление с инновационными проектами стран - участниц Молодежного совета ШОС. На его полях запланированы переговоры о сотрудничестве с образовательными учреждениями, центрами поддержки предпринимательства, молодыми предпринимателями, совещание Молодежного совета ШОС, международный форум молодежного предпринимательства "К мечте на Великом Шелковом пути", презентация бизнес-инкубаторов, семинар-презентация и обучающие тренинги. Одновременно участники будут иметь возможность обсудить в рамках делового диалога с молодежными партнерами ШОС текущие проекты и проработать новые перспективные направления сотрудничества.

БРСМ и Всекитайская федерация молодежи в 2011 году заключили соглашение о сотрудничестве. Приоритетами развития взаимодействия определены: расширение дружественных связей, информационный обмен в сфере молодежной политики и работы с молодежью Китая и Беларуси, обмен делегациями, реализация патриотических проектов, локальных молодежных проектов, развитие волонтерского движения и молодежное предпринимательство.-0-