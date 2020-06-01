БРСМ приглашает к участию в фотоконкурсе с вышиванкой

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает поучаствовать в фотоконкурсе "Сэлфі & фота з вышыванкай", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Использование национального орнамента в государственной символике, предметах быта, элементах декора и одежды - неотъемлемая часть повседневного обихода белорусов. Сегодня вышиванка пользуется популярностью и стала не только показателем культурной осведомленности, но и гражданской позиции. Союз молодежи продолжает проект "Беларусь - крыніца натхнення" и дает старт фотоконкурсу "Сэлфі & фота з вышыванкай". Он нацелен на изучение и сохранение национальных традиций, популяризацию культурного наследия белорусского народа, создание сегментов патриотической тематики с элементами национального орнамента в культурном интернет-пространстве", - рассказала Наталья Столпинская.

Фото БРСМ

Фотоконкурс стартует 2 июня и продлится по 22 июня. К участию приглашаются представители учащейся, студенческой, работающей молодежи, спортсмены, творческие и научные ребята, актив и лидеры молодежных объединений, государственные и общественные деятели. Конкурсные работы принимаются в двух категориях: "селфи-фото" и "традиционное фото". Конкурсные работы категории "традиционное фото" (групповые и одиночные) могут быть представлены в номинациях "Фота малыша ў вышыванцы", "Фота закаханых ў вышыванцы", "Мая сям'я ў вышыванцы", "Моладзь у вышыванцы", "Вышыванка ў іншых краінах".

"В категории "селфи" участвуют фотографии, опубликованные с 2 июня по 22 июня в Instagram с указанием хештегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки и упоминанием официального аккаунта БРСМ. Профиль участника конкурса должен быть открытым, иначе регистрация творческой работы невозможна. Фотоработы в категории "традиционное фото" предоставляются в электронном виде на почту itbrsm@gmail.com c пометкой "Фотоконкурс "Сэлфі & фота з вышыванкай". Допускается использование графических редакторов для ретуши и других незначительных изменений. Фотоколлажи и фотомонтаж не допускаются к участию в конкурсе", - отметила завцентром.

На первом этапе члены жюри из присланных конкурсных работ выбирают по 3 лучшие фотографии в каждой номинации (кроме онлайн-конкурса) в категории "традиционное фото" и одну фотографию в категории "селфи-фото". В состав жюри входят организаторы конкурса, профессиональные фотографы и другие незаинтересованные лица. На втором этапе члены жюри оценивают отобранные фотографии по качеству, художественной ценности, идее и соответствию заданной теме. Победителями конкурса станут работы, набравшие большее количество баллов. Организаторы оставляют за собой право не определять победителя в какой-либо из номинаций и учредить дополнительного победителя в другой номинации, если при оценивании конкурсные работы будут иметь низкие баллы.

В номинации "онлайн" участвуют работы, которые заняли 4-е место в каждой категории по количеству баллов. С 23 июня по 30 июня они размещаются для зрительского голосования в официальной группе "Белорусский республиканский союз молодежи БРСМ" в социальной сети "ВКонтакте". Победителя определят по количеству голосов и наградят отдельно. Итоги конкурса будут подведены 30 июня. Авторы работ, занявшие призовые места в категориях "традиционное фото", "селфи-фото" и номинации "онлайн", будут награждены грамотами и ценными призами (фотоаппаратами мгновенной печати) во время проведения республиканского праздника "Дзень вышыванкi".

Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования.-0-