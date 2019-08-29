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29 августа 2019, 20:01

БРСМ приглашает молодежь принять участие в открытых диалогах "Беларусь и Я"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи приглашает принять участие в открытых диалогах "Беларусь и Я", - сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

Старт проекту будет дан 30 августа в Могилевском государственном университете продовольствия. Его основная задача - повышение электоральной активности молодых граждан страны. "Мне очень приятно, что первый открытый диалог "Беларусь и Я" состоится на моей малой родине в Могилеве. На дискуссионную площадку мы пригласили победителей и участников различных конкурсов и проектов, знаменитых могилевчан. В их числе - "Мисс талант 2014" конкурса "Королева Весна" Нина Савельева, победитель "Мельницы моды - 2017" молодой дизайнер Игорь Плетнев, уникальный автомастер Вадим Кученков, участник юбилейного сезона шоу "Минута славы" иллюзионист Виктор Шишко", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, во время дискуссии планируется обсудить, что в Беларуси сделано для молодых людей и что они сделали для страны. "Тема, которую молодежь выбрала для обсуждения, сегодня является одной из главных - предстоящие выборы в парламент. А открытый диалог "Беларусь и Я", по сути, призван стать той объединяющей дискуссионной площадкой, которая предоставит молодежи возможность заявить о своей жизненной позиции и будет способствовать формированию правовой культуры и электоральной активности. Нам сегодня важно воспитывать требовательных и вдумчивых избирателей, для которых участие в общественных процессах - не только гражданское право выбора достойного кандидата, но и одно из важнейших событий в жизни. Поэтому на все наши дискуссии мы приглашаем ребят, которые в этом году впервые придут на избирательные участки", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Открытые диалоги "Беларусь и Я" под эгидой БРСМ пройдут во всех регионах страны в сентябре-ноябре.-0-

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