БРСМ проведет 9 февраля открытый онлайн-диалог "Единство. Развитие. Независимость"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи проведет 9 февраля открытый онлайн-диалог "Единство. Развитие. Независимость", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Центрального комитета БРСМ.

"Дискуссионная онлайн-площадка объединит 140 представителей команды союза молодежи - участников VI Всебелорусского народного собрания. Главная задача молодежной встречи - сверить часы в преддверии важного общественно-политического события. Связь со студиями в областных центрах и Минске будет налажена через корпоративную платформу Zoom. Участники ВНС из отдаленных районов смогут подключиться к онлайн-диалогу самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.

Центральная студия разместится в Республиканском доме молодежи в Минске. Сюда также приглашены молодые белорусские депутаты - представители организации. "Откроет диалог совместное исполнение в студиях гимна Беларуси. Кроме того, будет дан старт республиканскому проекту БРСМ "Роднае - народнае", направленному на популяризацию государственных символов в Год народного единства, а также состоится обсуждение проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы по направлениям молодежной политики. Модератором дискуссии выступит первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк", - добавили в союзе молодежи.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.

5 января на VII Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи участниками ВНС избраны 140 представителей БРСМ. Из них: 75,2% - работники промышленных и сельхозпредприятий, служащие, военнослужащие Вооруженных Сил, сотрудники органов и подразделений внутренних дел МВД, белорусские спасатели, педагоги, представители здравоохранения, средств массовой информации, лидеры территориальных организаций союза молодежи; 15,6% - студенты учреждений высшего образования и магистранты, представители средних специальных учебных заведений; 9,2% - депутаты районных Советов депутатов.-0-