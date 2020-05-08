БРСМ проведет 9 мая онлайн-квиз "Беларусь во время Великой Отечественной войны"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи проведет 9 мая патриотический онлайн-квиз "Беларусь во время Великой Отечественной войны", посвященный 75-летию Великой Победы. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

"Патриотический онлайн-квиз станет частью проекта "I БРСМ I онлайн". Квиз представляет собой серию тематических заданий к 75-летию Победы. На онлайн-платформе будут опубликованы вопросы о военных событиях, подвигах, победных сражениях и операциях, исторических фактах, городах-героях, литературных произведениях, фильмах. Будут размещены и варианты ответов, на выбор отведено ограниченное время. Победителя определят после подсчета правильных ответов, будет учтена и скорость. Любой желающий может пройти регистрацию в день игры путем ввода электронной почты и ника по ссылке, размещенной в официальных сообществах БРСМ", - рассказала Наталья Столпинская.

По ее словам, будет организована прямая трансляция онлайн-квиза в официальном аккаунте БРСМ в Instagram с наводящими подсказками, ответами на комментарии участников и объявлением результатов игры. "Победитель также узнает свое имя в прямом эфире, поделится эмоциями и поздравит всех с юбилеем Победы. Кроме того, ведущий онлайн-квиза Михаил Серков разыграет среди самых активных участников стилизованный вещмешок с подарками", - отметила завцентром.

Онлайн-проект "I БРСМ I онлайн" стартовал 5 апреля на площадках Белорусского республиканского союза молодежи в социальных сетях. За это время состоялись встречи с популярными ведущими и артистами белорусской эстрады, именитыми спортсменами, успешно апробированы прямые эфиры, для активистов организации проводятся модные фотосеты StayAtHome.-0-