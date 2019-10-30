БРСМ провел кандидатский интенсив в формате молодежного квартирника

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатский интенсив БРСМ состоялся сегодня в молодежном ресурсном центре "Ступени" в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

Участниками молодежного квартирника стали представители БРСМ - кандидаты в депутаты белорусского парламента. Атмосфера креативного пространства и соответствующий дресс-код способствовали неформальному и открытому диалогу. Кандидаты поделились предложениями по социальной защищенности молодых семей и молодых специалистов, затронули темы закрепления молодежи на селе, жилищного строительства, развития молодежного предпринимательства, а также придания особого статуса волонтерам и принятия закона о защите домашних животных.

С учетом общемировой тенденции кандидаты в депутаты седьмого созыва обсудили и вопрос увеличения порога молодежного возраста. Было отмечено, что в случае избрания активисты БРСМ активно займутся созданием мощного кадрового резерва, в который войдут подготовленные, грамотные молодые люди, способные генерировать и развивать законодательные идеи.

В настоящее время идет активная фаза агитационной кампании, и представители команды БРСМ, ежедневно встречаясь с населением, изучают проблемные вопросы. Участники кандидатского интенсива обратили внимание, что избиратели хотят видеть в парламенте энергичных депутатов, способных слышать народ. "Мы провели неформальную встречу. Это было очень искреннее общение. Ребята рассказали, с какими инициативами идут в парламент, и, что очень важно, каждый отметил, что на первом месте - люди", - сказал Дмитрий Воронюк.

По итогам электоральной кампании - 2019 БРСМ рассчитывает на создание в парламенте молодежной группы. На депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют десять активистов союза. Они были выдвинуты кандидатами как путем сбора подписей, так и трудовыми коллективами, политическими партиями.-0-

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