БРСМ расскажет о народной культуре Беларуси на образовательной сессии в Санкт-Петербурге

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители БРСМ расскажут об особенностях народной культуры Беларуси на образовательной сессии "Кластерный подход к сохранению традиционной культуры Беларуси и России в эпоху цифровизации", которая пройдет с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила руководитель международного протокола ЦК БРСМ Олеся Сазанкова.

"В проекте примут участие молодые парламентарии, преподаватели и студенты высших и средних специальных учреждений образования, представители общественных организаций, эксперты из Беларуси и России. Запланировано проведение деловых, образовательных и культурных модулей для сохранения и развития традиционной народной культуры Беларуси и России как национальной и общечеловеческой ценности в эпоху трансформации и цифровизации", - рассказала Олеся Сазанкова.

Организаторами проекта выступают "Высшая школа народных искусств" (Россия), Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, Совет молодежных парламентариев "Евразийский диалог" при поддержке Россотрудничества.-0-