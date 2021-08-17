 БРСМ трудоустроил в студотрядах около 22 тыс. человек









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи трудоустроил в составе студотрядов около 22 тыс. человек, сообщил журналистам второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров, передает корреспондент БЕЛТА."Все важнейшие стройки, самые крупные объекты - Национальная библиотека, стадион "Динамо", "Минск-Арена", Большой театр оперы и балета, а также объекты в областных центрах - так или иначе связаны со студенческими отрядами. На сегодняшний день около 22 тыс. ребят отработали или приступили к работе в составе студотрядов. Эта цифра очень хорошая по сравнению с 2019 и 2020 годами. В рамках республиканского проекта "Выбираем студотряд" количество желающих поработать в течение года у нас составило около 30,5 тыс. ребят со всей страны", - рассказал Александр Прохоров.Третий трудовой семестр в самом разгаре. "В этом году мы сделали акцент на развитии нового направления - реализации республиканских трудовых проектов. В частности, это "Город молодости" - Всебелорусская молодежная стройка в Островце, где работают 120 человек, в том числе из Российской Федерации. Мы реализовали трудовой проект "Атлант" на базе Минского завода холодильников, где трудятся 235 человек. В этом году впервые организовали сельскохозяйственный проект "Толочин" на базе местного консервного завода. Ребята занимались уборкой красной смородины", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.По его словам, налажено активное сотрудничество БРСМ с Российскими студенческими отрядами. В частности, организован трудовой проект "Орленок" на базе Всероссийского детского оздоровительного центра в Краснодарском крае. "Благодаря подписанному соглашению с Мобильными кадрами России БРСМ смог реализовать новый проект по строительству магистралей М1 Брест - Москва и М12 Москва - Казань. Первая группа ребят уже вернулась. Достойная заработная плата, хорошие условия, все довольны. Будем этот проект продолжать", - констатировал он.Александр Прохоров напомнил, что на съезде БРСМ принята стратегия развития организации до 2025 года. "Большое внимание в ней уделено развитию студотрядовского движения. В первую очередь нам надо посмотреть на информированность молодежи, работу в интернете, развитие корпоративной культуры. Мы на системную основу должны вывести работу по обучению ребят, ответственных за организацию студотрядов. Сегодня Республиканский штаб студенческих отрядов должен стать своего рода молодежным центром занятости - от аккумулирования поступающих заявок до оперативного информирования ребят о том, где и когда они могут поработать, какая заработная плата", - сказал он."В целом мы говорим о целенаправленной работе по продвижению труда как ценностной категории. Совместно с Министерством образования большое внимание уделим в ближайшее время повышению привлекательности рабочих специальностей и профессий среди студенческой и учащейся молодежи", - добавил второй секретарь ЦК БРСМ.-0-