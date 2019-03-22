БРСМ уделит особое внимание подготовке руководителей студотрядов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи в этом году уделит особое внимание подготовке руководителей студенческих отрядов, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун.

"2019-й БРСМ объявил Годом студенческих отрядов. Основной акцент мы сделаем не на количество, а на качество, будем развивать культуру студотрядов, активно встречаться с командирами и комиссарами - руководителями отрядов, обучать их особенностям работы с трудовым коллективом. Уже 11-12 апреля в Могилевской области запланировано проведение республиканского семинара-учебы для командиров и комиссаров. Мы пригласили более 250 представителей студотрядовского движения со всех уголков Беларуси, для которых подготовлена большая образовательная программа, а также предусмотрен обмен опытом", - рассказал Олег Дикун.

По его словам, на полях семинара пройдет трудовая акция "Молодость. Традиции. Будущее" по благоустройству памятных мест времен Великой Отечественной войны. "В год 75-летия освобождения Беларуси от фашистких захватчиков ребята символично высадят 75 деревьев", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Олег Дикун напомнил, что 11 марта в Беларуси стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!". Она направлена на проведение договорной кампании по организации работы студенческих отрядов и формирование баз данных желающих трудоустроиться в свободное от учебы время. Мероприятия будут проводиться еженедельно с марта по июнь в штабах трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а также с марта по июль в территориальных штабах студотрядов. Только на этой неделе по всей стране проведено более 200 промоакций.

Третий трудовой семестр традиционно стартует в начале мая. Однако массово студенты белорусских учреждений высшего образования и учащиеся колледжей приступят к работе в составе студенческих отрядов по всей стране и за ее пределами после окончания сессии.-0-