БРСМ во время проекта "Цветы Великой Победы" проведет более 500 мероприятий

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 мероприятий республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведут с 1 по 9 мая по всей стране, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

"Сегодня важно не только сохранить связующую нить поколений и передать эстафету памяти молодым современникам, но и смелее противостоять попыткам искажения исторической правды о героизме и роли советского народа во время Великой Отечественной войны. Именно этим целям отвечает проект БРСМ "Цветы Великой Победы", символ которого - красно-зеленая ленточка с яблоневым цветом", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Активисты союза молодежи к 76-й годовщине Победы подготовили более 500 патриотических мероприятий. "Среди них республиканские интернет-челленджи и марафоны "Письмо Герою Великой Победы", "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто", "Беларусь помнит. Помним каждого", "Беларусь помнит. Родные лица Победы", "Мой фильм о войне", "Песни Великой Победы". Буквально на днях мы запустим новый патриотический конкурс "Мы помним" для юных исполнителей, мастеров художественного слова и молодых авторов". Кроме того, в регионах пройдут авто- и велопробеги "Дорогами Победы", творческие эстафеты, открытые диалоги, open-air "Беларусь помнит "Цветы Великой Победы", акции "Ветеран живет рядом", "Спасибо за Победу" и другие", - добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

Для увековечения памяти о неизвестных героях волонтерские отряды примут участие в проведении архивно-исследовательских работ по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы войны.

Республиканский патриотический проект БРСМ "Цветы Великой Победы" впервые стартовал в Беларуси в Год молодежи и был поддержан главой государства. Ежегодно эта патриотическая инициатива объединяет десятки тысяч белорусов.-0-