Брыло на примере сыра объяснил, почему в Беларуси не будет пустых полок в магазинах

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы приложим все усилия для того, чтобы в Беларуси на прилавках всего хватало. Об этом, отвечая на вопрос о продовольственном эмбарго, в эфире телеканала СТВ заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос про обеспокоенность некоторых граждан потенциальной нехваткой продуктов на полках в магазинах, Игорь Брыло заверил, что такого развития событий не предвидится. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси привел простой пример, который демонстрирует возможности белорусских предприятий, а также способность обеспечить белорусов необходимым продуктовым набором.

"Цифры я вам назову. При производстве в стране более 250 тысяч тонн ежегодно твердых и полутвердых сыров, ассортимент которых – более 300 наименований, мы за прошлый год завезли 1 400 тонн. Поэтому вы сами сравните и сами, я думаю, можете ответить на тот вопрос, который вы себе поставили. Мы приложим все усилия для того, чтобы, не дай бог, в кои-то веки в Республике Беларусь где-то на прилавке чего-то не хватало", - отметил Брыло.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия также рассказал, как обстоят дела с реализацией белорусской продукции и освоением новых рынков сбыта. Он обозначил, что на данный момент наша продукция поставляется в 116 стран мира, при этом ежегодно в последние 5-7 лет прибавлялось около 10 стран, куда мы начинали экспортировать свои товары.

"Мы очень серьезно занимаемся диверсификацией. Если посмотреть, грубо говоря, чуть меньше 7 миллиардов долларов экспортный наш каравай, который мы реализовали по итогам прошлого года в страны СНГ, включая Россию, мы увеличили экспорт на 12 %, на Китай увеличили почти на 40 %, в страны дальнего зарубежья увеличили на 41 %. Даже скажу, что мы в Европейский союз поставили с долей увеличения порядка 40 %. Мы практически на каждый континент, куда мы поставляли в каждую страну, у нас есть очень серьезный рост. Поэтому, конечно, мы будем работать и дальше, и в этом году в том числе. В этом году надо 7 миллиардов перешагивать. Задачу эту Президент с нас не снимал", - отметил Игорь Брыло.

Также первый заместитель Минсельхозпрода, возвращаясь к тезисам Послания Президента Беларуси, высказал мнение, что сейчас наступило время усовершенствовать агрогородки. Игорь Брыло отметил: "в этом плане Президент дал нам такой посыл, дал нам такое поручение. Должен быть некий симбиоз жизни людей и того производства, которое там есть. И вы же слышали, что в каждом районе сделать производство – 100-150 человек. Я глубоко убежден, что и агрогородок может сыграть для какого-то из этих производств роль в жизни тех людей, которые будут там работать. Хотя, может, это будет и неспецифичное для сельского хозяйства производство, но тем не менее".-0-