БСЖ отреагировал на задержание иностранных журналистов в Польше

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов неоднократно указывал на то, что введенный польской властью режим ЧП в приграничных районах является незаконным, бесчеловечным и антидемократическим. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в БСЖ, комментируя информацию о задержании иностранных журналистов в Польше.

"Режим ЧП нарушает основные права и свободы как беженцев, так журналистов и правозащитников. Данный шаг противоречит фундаментальным обязательствам польского государства, которые были даны в рамках журналистской, правозащитной и гуманитарной деятельности по вопросам предоставления убежища в структурах ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других. Кроме того, насильственное выдворение беженцев, чрезмерное применение насилия, пытки и сознательный отказ от предоставления экстренной медицинской помощи (повлекшие в том числе смерть как минимум 6 беженцев) могут рассматриваться как преступления против человечности", - отметили в БСЖ.

Белорусский союз журналистов требует немедленного освобождения задержанных коллег и обеспечения их беспрепятственной профессиональной деятельности в пунктах приема беженцев и пограничных регионах Польши.

"Обращаемся к польским коллегам-журналистам с просьбой оказать содействие и всю необходимую помощь задержанным в Польше иностранным журналистам в рамках обязательств, прописанных в Конституции Международной федерации журналистов", - отметили в БСЖ.

По информации союза, журналист AFP в Варшаве и два журналиста французско-немецкого телеканала ARTE должны были снимать материал о миграционном кризисе в окрестностях Сокулки. Из-за недостаточного обозначения они оказались в районе чрезвычайного положения, в результате чего полиция арестовала их и передала суду. В суд журналистов доставили в наручниках. Представитель полиции Подляского воеводства пояснил, что наручники были необходимы "из соображений их собственной безопасности, но также и безопасности сотрудников полиции". -0-