БТР отечественного производства будет впервые представлен на выставке MILEX-2021

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей будет впервые представлен на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня этого года. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель ГВПК, в частности, доложил главе государства о перспективных разработках и проектах, которые выходят на финишную прямую. "Сегодня мы доложили о новинке, которая впервые будет представлена на выставке MILEX, - это полностью белорусский БТР, производства и разработки Минского завода колесных тягачей", - сказал Дмитрий Пантус.

По его словам, сейчас ведется активная подготовка к проведению выставки. Она будет организована на площадке "Минск-Арены". "42 организации оборонного сектора экономики будут представлять свою продукцию, 22 организации Российской Федерации. Будет и ряд павильонов наших иностранных партнеров. Уже подтвердила свое участие в выставке 31 делегация из 15 регионов", - рассказал руководитель ГВПК.

Что касается продукции, то на выставке MILEX-2021 будет представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники только от Беларуси, 177 из них будет представлено впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения.-0-