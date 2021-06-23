БТР отечественного производства презентован на MILEX-2021

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронетранспортер производства и разработки Минского завода колесных тягачей презентован на X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX. Форум открылся сегодня в Минске и пройдет по 26 июня, передает корреспондент БЕЛТА.

"БТР - одно из основных средств подвижности для сухопутных войск. До сегодняшнего времени мы либо модернизовали доставшиеся нам от Советского Союза БТР-70, либо закупали и сейчас закупаем БТР российского производства. Но, конечно, было бы странно, если бы с учетом такой развитой машиностроительной промышленности республики, мы бы не имели собственного колесного бронированного подвижного средства. Поэтому такая задача была поставлена, и белорусские машиностроители, в частности МЗКТ, ее отработали", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.-0-