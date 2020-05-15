БУТБ перечислила РНПЦ "Кардиология" Br100 тыс. на закупку средств индивидуальной защиты

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа перечислила на счет РНПЦ "Кардиология" безвозмездную спонсорскую помощь в размере Br100 тыс. для закупки средств индивидуальной защиты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Полученные от БУТБ деньги планируется потратить на приобретение медицинских респираторов, хирургических халатов, защитных комбинезонов, очков, перчаток и других изделий медицинского назначения.

Как отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, решение о предоставлении спонсорской помощи единогласно принято на состоявшемся накануне заседании наблюдательного совета биржи. "Мы выступили с этой инициативой, и наблюдательный совет ее полностью поддержал. Считаю, что финансовая помощь - это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков, которые, рискуя собственным здоровьем, ежедневно спасают жизни людей. Борьба с пандемией - наше общее дело, и я рад, что биржа смогла внести свою лепту", - подчеркнул руководитель БУТБ.-0-