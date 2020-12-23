БЖД 30 декабря проведет Единый день пассажира онлайн

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 30 декабря проведет Единый день пассажира в новом формате - онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Единый день пассажира проводится на Белорусской железной дороге регулярно, начиная с 2015 года. Четыре раза в год представители пассажирской службы Управления БЖД, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах страны, чтобы изучить мнение потребителей транспортных услуг, обеспечить обратную связь.

Перед мероприятием, 28-30 декабря, граждане смогут задать вопросы специалистам БЖД через контакт-центр по номеру 151, указав, что вопрос задан в рамках Единого дня пассажира. Ответы будут опубликованы на официальном сайте БЖД (www.rw.by).

30 декабря в течение трех часов на вопросы ответят руководители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги. Задать вопросы можно будет с 11.00 до 14.00 по телефону контакт-центра БЖД 151.

Как показывает практика, такие мероприятия способствуют совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества услуг.

Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать пожелания и предложения.-0-