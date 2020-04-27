БЖД будет вручать открытки при покупке билетов на поезда с 1 по 10 мая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 по 10 мая Белорусская железная дорога на вокзалах в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно и Барановичах проведет акцию "Поздравь родных вместе с БЖД", посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

При покупке билета в кассах БЖД пассажирам будут предлагать открытки, иллюстрированные работами детей железнодорожников. Открытку можно будет подписать прямо на вокзале и отправить своим близким и знакомым.

"Акция организована для привлечения внимания к вопросам военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения преемственности поколений, памяти о подвигах и неисчислимых жертвах наших отцов, дедов и прадедов. Также она направлена на то, чтобы в эти праздничные дни максимально окружить теплом и заботой ветеранов Великой Отечественной войны", - отметили в БЖД.-0-