БЖД информирует о повышении стоимости билетов в сообщении с Украиной

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Укрзализныця" проинформировало Белорусскую железную дорогу об увеличении с 00.00 27 апреля 2019 года стоимости проезда пассажиров в международном сообщении по территории Украины со странами СНГ, Грузией, Латвией, Литвой и Эстонией, сообщил БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В связи с этим общая стоимость проезда в международном сообщении Республика Беларусь-Украина увеличится на 16-29% в зависимости от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки.

Например, стоимость проезда в фирменном поезде №86 Минск-Киев в купейном вагоне (без рациона питания) увеличится на 16%, или Br20,72, и составит Br154,35, в плацкартном вагоне - на 16% (на Br13,07) до Br95,99. Стоимость проезда в скором поезде №94 Минск-Одесса в купейном вагоне увеличится на 29%, или Br54,80, и составит Br243,74, в плацкартном вагоне - на 29% (на Br34,63) до Br153,72.

Подробную информацию о стоимости проезда в других поездах в сообщении с Украиной можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, по телефону контакт-центра 105 или в железнодорожных кассах, отметили в пресс-центре.-0-