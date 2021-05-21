БЖД накануне каникул проводит акцию "Дети и безопасность"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога накануне летних каникул проводит акцию "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 21 по 31 мая на всех отделениях БЖД повышенное внимание уделят предупреждению и профилактике детского травматизма. В центре внимания - дети и подростки, находящиеся без присмотра взрослых около железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Работники Белорусской железной дороги совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проводят рейды по контролю и удалению школьников с территорий объектов железнодорожного транспорта. Также подросткам и их родителям напомнят о правилах поведения на железной дороге", - рассказали в пресс-центре.

С начала 2021 года на Белорусской железной дороге произошел 41 случай непроизводственного травматизма, что на 8 происшествий больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 21 случай травмирования и 20 происшествий со смертельным исходом. В 18 случаях пострадавшие граждане находились в состоянии алкогольного опьянения, отметили в БЖД.

Среди общего числа случаев непроизводственного травматизма с начала года были травмированы трое несовершеннолетних, причем один ребенок погиб.

Так, вечером 5 марта на станции Орша-Центральная 16-летняя девушка во время разговора по мобильному телефону пыталась перебежать железнодорожные пути по переходу перед движущимся электропоездом. Несмотря на подаваемые машинистом звуковые сигналы и применение экстренного торможения наезд предотвратить не удалось. Девушка осталась жива, но была госпитализирована с травматической ампутацией стопы.

"Трагически закончилось стремление сделать фото рядом с железнодорожными путями под Минском. 11 мая 2021 года на перегоне Колодищи - Городище машинист грузового поезда применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на ребенка. Однако 10-летняя девочка при попытке сделать снимок рядом с проходящим составом была смертельно травмирована", - сообщили в пресс-центре.

БЖД напоминает, что железная дорога - источник повышенной опасности. В большинстве случаев к трагедиям приводит несоблюдение гражданами правил поведения на железной дороге и небрежное отношение к собственной жизни и здоровью. Основные причины травмирования и гибели людей - переход в неустановленных местах, нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, а также разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей.-0-