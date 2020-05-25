БЖД напоминает о правилах безопасности в преддверии летних каникул

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии школьных летних каникул Белорусская железная дорога обращается ко всем школьникам и их родителям с просьбой соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

БЖД напоминает, что нельзя оставлять детей одних и позволять им играть около железнодорожных путей, а также переходить пути в неустановленных местах. Запрещается перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом, бросать в него камни, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, класть на пути посторонние предметы, пользоваться вблизи железной дороги наушниками и разговаривать по мобильному телефону.

"Работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта ведется на БЖД регулярно. Организуются профилактические акции, во время которых проводятся рейды, тематические беседы в учреждениях образования и на предприятиях", - отметили в пресс-центре.

Одна из действенных мер профилактики - мобильное приложение "Берегись поезда - Safe train". С его помощью блокируется весь медиаконтент на смартфоне ребенка при приближении его к железнодорожным путям, а также приходит оповещение родителям. Приложение доступно для скачивания на Google Play.

Несмотря на принимаемые меры, с начала года на железнодорожном транспорте произошло 33 случая непроизводственного травматизма (на три случая меньше, чем за аналогичный период 2019 года). Пострадали 33 человека (двое несовершеннолетних), из которых 23 погибли. Около 42% пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как добавили в БЖД, основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности. "Железная дорога - это источник повышенной опасности, и соблюдение простых правил может спасти жизнь", - подчеркнули в пресс-центре.-0-