БЖД назначила дополнительно 79 международных поездов на новогодние и рождественские праздники

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в международном сообщении назначила 79 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С учетом повышенного спроса пассажиров на международные поездки в новогодние и рождественские праздники, а также каникулярное время Белорусская железная дорога во взаимодействии с железнодорожными администрациями России, Украины и Литвы назначила дополнительные поезда по наиболее популярным у пассажиров маршрутам, - отметили в пресс-центре. - С 20 декабря текущего года по 9 января 2020-го поезда будут курсировать по таким направлениям, как Минск - Москва - Минск, Гродно - Минск - Санкт-Петербург, Москва - Брест - Москва, Москва - Калининград - Москва, Санкт-Петербург - Брянск, Санкт-Петербург - Смоленск - Санкт-Петербург, Калининград - Москва - Калининград, Могилев - Львов - Могилев, Минск - Вильнюс - Минск".

Билеты на дополнительные поезда можно купить в железнодорожных кассах Белорусской железной дороги, на официальном сайте БЖД в разделе "Услуги пассажирам", а также с помощью мобильного приложения "БЧ. Мой поезд". Подробную информацию о времени отправления поездов можно получить на сайте БЖД или по телефону контакт-центра 105.-0-