БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 1 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением плановых технических работ 1 декабря 2020 года с 9.00 до 10.00 будут недоступны системы продажи электронных проездных документов: единый раздел "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД (pass.rw.by) и мобильное приложение "БЧ. Мой поезд". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Для покупки проездных документов необходимо обратиться в билетные кассы БЖД. Оформление проезда в поездах с ненумерованными местами также возможно в терминалах самообслуживания.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.-0-