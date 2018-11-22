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БЖД планирует приобрести 30 электропоездов до 2025 года

Общество 22.11.2018 | 13:17
Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога до 2025 года планирует приобрести 30 электропоездов. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, который принимает участие в пятом слете машинистов БЖД в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять комфортные условия для передвижения пассажиров и сокращать время их пребывания в пути, а для этого нужно проводить модернизацию и постоянно обновлять подвижной состав, - отметил начальник БЖД. - Мы планируем в течение ближайших двух лет связать все областные центры новым моторвагонным подвижным составом. Поставлена также задача в течение года сократить время движения между Минском и областными центрами на 15-20 минут и уложиться в 2,5 часа. Сложность составляет только сообщение с Гродно из-за большой удаленности города от столицы".

Белорусская железная дорога заключила контракт с АО "PESA Bydgoszcz" на поставку шести дизель-поездов шестивагонной составности (поставка в 2019-2020 годах). "Мы прорабатываем в настоящее время вопрос с ЗАО "Штадлер Минск" о поставке в 2020-2021 годах 10 электропоездов пятивагонной составности межрегиональных и международных линий. Кроме того, до 2025 года планируется приобретение 10 электропоездов городских линий и 10 электропоездов региональных и межрегиональных линий экономкласса, а также 20 дизель-поездов региональных линий экономкласса", - рассказал Владимир Морозов.-0-

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БЖД, электротранспорт
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