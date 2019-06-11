БЖД поставят 14 плацкартных пассажирских вагонов российского производства

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станцию Минск-Пассажирский сегодня прибудут 14 плацкартных пассажирских вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Они оснащены автоматической системой открытия, закрытия и блокировки дверей, кондиционерами, экотуалетами и системы обеззараживания воды и воздуха. Установлены также системы видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. В салонах вагона 54 спальных места. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.
Срок службы этих вагонов - до 40 лет. В ближайшее время они будут задействованы на самых востребованных направлениях в сообщении с Россией.
До конца июня на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов. Половина из них оборудована купе для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также сопровождающих.
ОАО "Тверской вагоностроительный завод", входящее в ЗАО "Трансмашхолдинг", - самое крупное предприятие СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги.-0-
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