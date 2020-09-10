БЖД предупреждает о возможных сбоях при оформлении электронных билетов ночью 11 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает о возможных сбоях при оформлении и возврате электронных билетов в ночь на 11 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 21.30 10 сентября до 6.00 11 сентября возможны сбои при оформлении и возврате электронных билетов в системе продажи проездных документов через интернет и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Также в этот период будет закрыта возможность оплаты электронных проездных документов через платежную систему "Расчет" (АИС ЕРИП) и интернет-банкинг ОАО "АСБ Беларусбанк", - говорится в сообщении.

Это связано с плановыми техническими работами СООО "Белорусские облачные технологии". БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-