БЖД продолжает возобновлять пассажирское сообщение с Россией

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога продолжает возобновлять пассажирское сообщение с Россией, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Назначено курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно - Москва - Гродно отправлением с 11 июня из Гродно (в составе поездов №688 Гродно - Минск и №4 Брест - Москва) и с 12 июня из Москвы (в составе поездов №3 Москва - Брест и №687 Минск - Гродно). Периодичность курсирования - через день: по нечетным числам из Гродно, четным - из Москвы. В состав группы входят плацкартный и купейный вагоны.

"Данные вагоны будут курсировать до конца июня. По результатам этих перевозок о дальнейшем курсировании вагонов Гродно - Москва - Гродно сообщим дополнительно", - отметили в БЖД.

Проезд на этих поездах предусмотрен только для граждан Беларуси и России. Пассажиры, выезжающие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, и соблюдать масочный режим на вокзалах и в поезде.

Актуальную информацию о графике движения данных поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105, а для пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, по телефону +375 222 39 25 47.

Белорусская железная дорога будет оперативно информировать о возобновлении курсирования других пассажирских поездов в международном сообщении.-0-