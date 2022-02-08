БЖД просит соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожного транспорта

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога призывает граждан соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В январе 2022 года на Белорусской железной дороге произошло 8 случаев непроизводственного травматизма. "Это на один случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 8 человек, в том числе 6 из них травмированы смертельно", - отметили в пресс-центре.

Основными причинами несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование элементарных мер безопасности. В частности, пребывание в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, переход железной дороги в неустановленном месте, передвижение вдоль ж/д путей, а также разговоры по мобильному телефону и нахождение в наушниках при переходе путей.

Белорусская железная дорога уделяет большое внимание обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Для профилактики травмирования несовершеннолетних и недопущения транспортных правонарушений БЖД регулярно проводит тематические акции и рейды на объектах железнодорожного транспорта, ежегодно реализует комплекс организационно-технических мероприятий.

Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и напоминает об административной ответственности за нарушение правил перехода ж/д путей или нахождении на них в неположенном месте.-0-