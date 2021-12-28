БЖД проведет 30 декабря единый день пассажира в онлайн-формате

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога проведет единый день пассажира в онлайн-формате 30 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В течение трех часов на вопросы пассажиров ответит руководство пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. Задать свои вопросы можно будет с 11.00 до 14.00 по телефону контакт-центра БЖД 151", - сказали в пресс-центре.

Накануне мероприятия все желающие смогут задать свои вопросы специалистам БЖД через контакт-центр Белорусской железной дороги по номеру 151, указав, что вопрос задан в рамках единого дня пассажира. Ответы будут опубликованы на официальном сайте Белорусской железной дороги.

Единый день пассажира проводится на БЖД четыре раза в год начиная с 2015 года с целью изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи. Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг.

Белорусская железная дорога открыта для общения с пассажирами и готова выслушать их пожелания и предложения.-0-