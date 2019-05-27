БЖД проводит акцию "Дети и безопасность"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в преддверии летних школьных каникул проводит акцию "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Мероприятие направлено на предупреждение несчастных случаев с участием детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта. Пройдут встречи со школьниками в учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях, которые находятся вблизи железнодорожных путей. Дополнительно информировать о мерах безопасности на ж/д транспорте будут на вокзалах и в поездах.

Продлится акция до 7 июня.

С начала года на БЖД произошло 36 случаев непроизводственного травматизма, что на 9 случаев меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Погибли 25 человек и 11 травмированы.-0-