БЖД в 2020 году отремонтировала более 260 км пути

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2020 году отремонтировала более 260 км пути, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Путь - одна из важнейших составляющих инфраструктуры железной дороги. В прошлом году на Белорусской железной дороге выполнен ремонт 266,7 км пути. Кроме того, произведен капитальный ремонт 20 железнодорожных мостов", - рассказали в пресс-центре.

По итогам прошлого года также уложено более 220 км плетей бесстыкового пути. Бесстыковый путь обладает рядом преимуществ. Он не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает снижение шумового воздействия железнодорожного транспорта, а также помогает повысить плавность хода, что положительно влияет на комфорт пассажиров. Для усиления верхнего строения пути и увеличения скоростей движения поездов в 2020 году заменено 239 комплектов стрелочных переводов, из них 204 комплекта на железобетонных брусьях.

"На эти цели направлено около Br160 млн. Выполнение всех видов работ по ремонту и содержанию железнодорожного полотна позволило в 2020 году увеличить допускаемые скорости движения пассажирских поездов почти на 350 км пути", - отметили в БЖД.

В путевом хозяйстве Белорусской железной дороги эксплуатируется 428 железнодорожно-строительных машин для обеспечения безопасности движения поездов, выполнения работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути.-0-