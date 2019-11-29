БЖД в декабре вводит новый график движения поездов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в декабре вводит новый график движения поездов. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника пассажирской службы Управления БЖД Константин Бояр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новый график движения поездов на дорогах стран СНГ и Балтии на 2019/2020 год начнет действовать с 00.00 8 декабря, на пространстве стран Западной Европы - с 00.00 15 декабря", - сказал Константин Бояр.

По территории Беларуси графиком предусмотрено курсирование 59 пар поездов международных линий, 19 пар - межрегиональных линий бизнес-класса, 42 пары - межрегиональных линий эконом-класса, 14 пар - региональных линий бизнес-класса, а также 342 пары - региональных линий эконом-класса и 33 пары - городских линий. Новый график составлен с учетом потребности в перевозках на конец 2019-го - 2020 год.

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