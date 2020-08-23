БЖД в преддверии учебного года усилит меры безопасности на объектах ж/д транспорта

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в преддверии учебного года усилит контроль за соблюдением мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С 24 августа по 7 сентября Белорусская железная дорога проведет акцию "Дети и безопасность". Она поможет привлечь внимание родителей и подростков к проблеме несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта и предотвратить их.

Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей. На вокзалах и в поездах граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проведут разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования, расположенных в непосредственной близости от железной дороги.

Как отметили в пресс-центре, работа по предупреждению несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта проводится регулярно и находится на особом контроле.

Для обеспечения общественного порядка на объектах железнодорожного транспорта на 109 предприятиях БЖД созданы добровольные дружины. За шесть месяцев 2020 года их работники во взаимодействии с правоохранительными органами и военизированной охраной провели около 3 тыс. рейдов, отработали более 290 объектов железнодорожной инфраструктуры. Состоялось более 2 тыс. выступлений по вопросам соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Охват населения составил около 93 тыс. граждан, более 53 тыс. из которых - несовершеннолетние. Распространены более 18 тыс. профилактических памяток.

Во время технических мероприятий по обеспечению безопасности граждан в первом полугодии нынешнего года БЖД построено 6 пешеходных переходов, произведен капремонт 19 пассажирских платформ и 17 пешеходных переходов, капремонт 10 и асфальтировка на 123 железнодорожных переездах. Кроме того, улучшено освещение на 43 пассажирских платформах и 42 железнодорожных переездах, установлено 240 плакатов по мерам безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Несмотря на все принимаемые меры, с начала года на Белорусской железной дороге произошло 63 случая непроизводственного травматизма. Это на 7 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали 63 человека (3 из них - несовершеннолетние): погибли 42 гражданина и 21 травмирован. Около 40% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Основная причина несчастных случаев - игнорирование гражданами элементарных мер безопасности. В частности, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и т.д.

БЖД напоминает, что железная дорога - источник повышенной опасности. "Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей, не гуляйте по путям, не переходите их в неустановленных местах. Запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, класть на пути посторонние предметы, бросать камни в движущийся поезд, пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону. Соблюдение этих простых правил спасет жизнь вам и вашим близким", - пояснили в пресс-центре.-0-