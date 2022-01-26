БЖД возобновила оформление электронных билетов на поезда с нумерованными местами

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возобновлено оформление электронных билетов на поезда с нумерованными местами, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Оформление электронных проездных документов на поезда с нумерованными местами и работа справочных веб-ресурсов Белорусской железной дороги восстановлены в полном объеме. Работы по восстановлению возможности приобретения электронных билетов на поезда с ненумерованными местами продолжаются. О их завершении будет объявлено дополнительно", - рассказали в пресс-центре.

Поддержку пользователям при оформлении электронных проездных документов оказывает контакт-центр БЖД по телефону 151 или по электронной почте brail@rw.by.-0-