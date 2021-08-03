БЖД за 5 лет поездами бизнес-класса между Минском и Гомелем перевезла более 1,8 млн пассажиров

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога за пять лет поездами межрегиональных линий бизнес-класса ЭПМ по маршруту Минск - Гомель - Минск перевезла более 1,8 млн пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

С начала 2021 года этими поездами воспользовались порядка 221 тыс. граждан, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Это свидетельствует о возрастающей востребованности и популярности у населения данного вида пассажирских перевозок", - отметили в пресс-центре.

В БЖД напомнили, что межрегиональные пассажирские перевозки бизнес-класса электропоездами ЭПМ по направлению Гомель - Минск были открыты 3 августа 2016 года после завершения реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Гомель - Жлобин - Осиповичи и открытия 17 июня 2016 года регулярного движения пассажирских и грузовых поездов на электровозной тяге по маршруту Гомель - Минск - Гомель.

"Идеология данного формата заключается в организации пассажирских перевозок между столицей и областными центрами с минимальным временем в пути и высоким уровнем комфорта. Так, сегодня время в пути от Гомеля до Минска составляет 2 часа 50 минут", - подчеркнули в пресс-центре.

В составе поезда межрегиональных линий бизнесс-класса ЭПМ предусмотрено 382 места для сидения, 16 из которых объединены в зону повышенной комфортности. Благодаря более просторному салону в одном из вагонов оборудована многофункциональная зона для людей с ограниченными физическими возможностями, предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа. В середине состава расположен бар, который оснащен всем необходимым для реализации широкого ассортимента напитков, закусок и блюд быстрого приготовления. Электропоезд оборудован системой беспроводного доступа к сети Интернет (wi-fi).

Белорусская железная дорога продолжает работу по дальнейшему развитию перевозок в формате межрегиональных линий бизнес-класса.-0-