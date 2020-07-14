Чартеры в Тунис отложены как минимум до 22 июля

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы пока не смогут отправиться на отдых в Тунис - начало полетов снова отложено, на этот раз до 22 июля. Такая информация размещена на официальном сайте Республиканского союза туристических организаций.

Корректировки в полетной программе связаны с тем, что власти Туниса каждую неделю обновляют списки государств, гражданам которых разрешен въезд в страну без тестов на коронавирус. Первоначально планировалось осуществлять рейсы с 28 июня, затем с 5 июля, потом с 16 июля. Недавно белорусский Минздрав отменил обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся из Туниса. Теперь остался только один шаг на пути к тому, чтобы белорусские туристы смогли свободно путешествовать в эту страну - без виз, тестов и самоизоляции.

Тунис открылся для зарубежных путешественников с 27 июня.

Сейчас белорусские туристы могут отдохнуть в Албании, Египте, Турции и Черногории.-0-