Часть беженцев говорит, что собирается идти в сторону польского пункта пропуска

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Часть беженцев на границе говорит, что собирается идти в сторону польского пункта пропуска, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из беженцев, старейшина части лагеря, рассказал, что беженцы собираются идти в сторону польского пункта пропуска и просить их пропустить мирно.
"Польша ответственна за происходящее. Мы ждем от них решения", - отметил он.
Мужчина также поблагодарил Беларусь за помощь и поддержку.-0-
Фото Оксаны Манчук