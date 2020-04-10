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10:43 Частные компании оказывают помощь учреждениям образования в приобретении защитных средств Общество
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10 апреля 2020, 10:43

Частные компании оказывают помощь учреждениям образования в приобретении защитных средств

Фото из архива
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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частные компании оказывают спонсорскую помощь учреждениям образования, работающим в круглосуточном режиме, в приобретении защитных средств, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

"Поставлена задача обеспечить все учреждения образования страны, в которых находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и вступившие в конфликт с законом, антисептиками, дезинфицирующими и защитными средствами, приборами дистанционного температурного скрининга и бактерицидными облучателями. Эти учреждения функционируют в круглосуточном режиме и нуждаются в оказании помощи в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. В связи с этим начали поступать предложения компаний и организаций по оказанию адресной помощи", - рассказала Людмила Высоцкая.

В частности, СООО "Гейм Стрим" оказало спонсорскую помощь в размере Br150 тыс. "На эти средства для данных учреждений образования будут приобретены антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, настенные локтевые дозаторы, одноразовые медицинские маски, одноразовые перчатки, влажные салфетки с антибактериальным эффектом, жидкое мыло", - отметила пресс-секретарь.-0-

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