Частных агентств по трудоустройству с начала года стало больше в 5 раз - Минтруда

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала 2019 года количество частных агентств по трудоустройству выросло в 5 раз, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Достаточно активно используется общереспубликанский банк вакансий - больше 12 млн было посещений, чтобы посмотреть вакансии. В среднем 200 тыс. человек ежегодно обращаются непосредственно в службу занятости, эта государственная услуга по предоставлению возможности трудоустройства очень востребована. При этом у нас в стране работают агентства по трудоустройству частной формы собственности, и их количество тоже растет. Это говорит о том, что они тоже востребованы и нашли свою нишу по оказанию услуг на рынке труда. Последние данные: эти услуги оказывают 163 субъекта, их количество, если сравнить с началом текущего года, увеличилось в 5 раз", - отметила Ирина Костевич.

Что касается новых рабочих мест, то более 50% их создается на действующих средних и крупных предприятиях. Вместе с тем, за 9 месяцев 2019 года было создано более 9 тыс. юридических лиц, которые, соответственно, создают новые рабочие места. Если говорить по структуре экономики, то около 30% новых рабочих мест появляется в сфере производства, 70% - в сфере услуг (торговля, IT и др.).

По информации Минтруда, ежегодно проходят переподготовку и повышение квалификации около 5% безработных, по оценке Ирины Костевич, это мало. "Хотелось бы большей активности со стороны безработных. Потому что наниматели предъявляют, конечно, намного больше требований к той квалификации, которая сегодня есть у безработных", - сказала она.

На протяжении ряда лет Минтруда делает акцент на переподготовку кадров под заказ нанимателя. "Если мы стартовали где-то с 20% в предыдущие годы, то сегодня больше 60% переподготавливаются по заказ нанимателя. Но понимаем, что это еще не достаточная планка, на 2020 год мы себе поставили задачу выйти на уровень более 65%", - добавила Ирина Костевич.-0-