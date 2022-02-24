Чеботарь: голосуя на референдуме, каждый делает вклад в будущее процветание страны

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосуя на референдуме, каждый из нас делает свой вклад в процветание Родины. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, который состоится в 27 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
Юрий Чеботарь убежден, что каждый гражданин должен принять участие во всенародном волеизъявлении по столь важному вопросу.
"Сегодня не стоит выбор между принципиально разными векторами развития экономики. Ведь уже сформированы собственные национальные традиции государственного устройства и управления. Ветви власти продуктивно взаимодействуют друг с другом, объединенные общей целью - укреплять нашу родную Беларусь и создавать условия для стабильного повышения благосостояния граждан", - сказал он.
Белорусам важно поддержать назревшие изменения в Основной закон, чтобы сохранить преемственность выбранного курса, укрепив существующие институты и сформировав новые. "Минэкономики как ведомство, чья миссия направлена на созидание будущего, намерено плодотворно и на долгосрочной основе взаимодействовать с главным из них - Всебелорусским народным собранием, представляющим наиболее активную, патриотически настроенную часть общества. Вместе мы создадим современную высококонкурентную правовую базу для устойчивого развития экономики. Голосуя на референдуме, каждый из нас делает свой вклад в будущее процветание нашей Родины", - подчеркнул замминистра.-0-