Чемоданова: одной из ключевых на "Большом разговоре с Президентом" стала тема сохранения суверенитета

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из ключевых тем во время "Большого разговора с Президентом" - сохранение суверенитета страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала начальник управления информации и общественных связей, пресс-секретарь МВД Беларуси, председатель первичной организации Белорусского союза женщин МВД Ольга Чемоданова - участница встречи главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

Она поделилась своими впечатлениями от встречи: "Это очень живой, эмоциональный разговор, а главное - открытый и искренний. Президент кратко не отвечал, а приводил конкретные примеры, истории. Сложно определить, какой вопрос самый важный, ведь разговор обо всем был очень важным и обстоятельным".

"Невозможно было оставить без обсуждения события прошлого года. В очередной раз Президент подчеркнул, что ни один сотрудник милиции не дрогнул, таких примеров нет и быть не может. Слишком много лживой информации было и есть в интернете о силовиках, об Окрестино", - заметила официальный представитель МВД.

"Ключевой момент для "Большого разговора с Президентом" - суверенитет страны, отношения между людьми, народами, странами", - резюмировала Ольга Чемоданова.-0-