Чемоданова: одной из ключевых на "Большом разговоре с Президентом" стала тема сохранения суверенитета

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 9 августа 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:19 Похищали горох, сено и топливо - милиция Гродненской области рассказала об уголовных делах в АПК Происшествия
21:18 Тауэрский мост в Лондоне застыл в открытом положении из-за неисправности В мире
21:17 У некоторых западных журналистов одни и те же штампы и мантры - Азаренок Общество
21:13 Футболисты "Сочи" победили "Урал" в последнем матче 3-го тура чемпионата России Спорт
21:08 "Большой разговор с Президентом" получился максимально искренним - участница Общество
20:53 Беларусь останется независимой и суверенной - участник "Большого разговора" Общество
20:44 Лукашенко ответил на все провокационные вопросы журналистов - Перцов Общество
20:42 В Северной Осетии из-за нехватки кислорода в больнице погибли девять человек В мире
20:40 В Молодечненском районе водитель хозяйства украл около 4 т фуражного зерна Происшествия
20:31 Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями - ГПК Общество
20:24 "Большой разговор" является открытой демократией и проявлением свободы слова - Щекин Общество
20:07 Чемоданова: одной из ключевых на "Большом разговоре с Президентом" стала тема сохранения суверенитета Общество
19:56 Кирилл Альшевский покинул брестский "Рух" Спорт
19:35 Гайдукевич: кто кричит на Западе о демократии, думает лишь о себе и своих геополитических интересах Общество
19:19 "Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов Президент
19:13 Лукашенко: не решим проблемы в образовании - не решим ни одной проблемы в обществе Президент
18:56 Лукашенко рассказал, как он принял решение провести митинг в августе 2020-го и почему это заслуга Путина Президент
18:51 Лукашенко посетовал, что нет единого информпространства Союзного государства Президент
18:48 Украинская участница "Большого разговора": Беларусь занимает взвешенную позицию во взаимоотношениях с Украиной Общество
18:31 В Беларуси с 10 августа повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
18:31 Лукашенко рассказал, что его больше всего удивило, разочаровало и обрадовало в 2020-м Президент
18:26 Белорусские школьники стали победителями и призерами Всероссийской открытой Олимпиады юных геологов Общество
18:03 Лукашенко: хочу, чтобы у нас была спокойная страна, все остальное мы купим Президент
18:01 Противники "паспортов вакцинации" пытаются штурмовать телецентр BBC в Лондоне В мире
18:00 Лукашенко считает возможным создание Беларусью и Россией общей базы экстремистских сайтов Президент
17:40 Лукашенко рассказал о возможности введения ответственности за призывы к санкциям Президент
17:31 В Афганистане за последние 72 часа погибли более 20 детей, 136 ранены - ООН В мире
17:29 Лукашенко о перераспределении полномочий от Президента: желающих взять их на себя поубавилось Президент
17:28 Лукашенко: российский налоговый маневр надо обсчитать и компенсировать, подвижки в этом направлении есть Президент
17:22 ГАИ Минской области выявила свыше 1,3 тыс. нарушений ПДД за прошедшие выходные Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
09 августа 2021, 20:07

Чемоданова: одной из ключевых на "Большом разговоре с Президентом" стала тема сохранения суверенитета

Ольга Чемоданова (справа)
Ольга Чемоданова (справа)
Новости темы "Большой разговор с Президентом"
"Большой разговор с Президентом" получился максимально искренним - участница
Беларусь останется независимой и суверенной - участник "Большого разговора"

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из ключевых тем во время "Большого разговора с Президентом" - сохранение суверенитета страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала начальник управления информации и общественных связей, пресс-секретарь МВД Беларуси, председатель первичной организации Белорусского союза женщин МВД Ольга Чемоданова - участница встречи главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

Она поделилась своими впечатлениями от встречи: "Это очень живой, эмоциональный разговор, а главное - открытый и искренний. Президент кратко не отвечал, а приводил конкретные примеры, истории. Сложно определить, какой вопрос самый важный, ведь разговор обо всем был очень важным и обстоятельным".

"Невозможно было оставить без обсуждения события прошлого года. В очередной раз Президент подчеркнул, что ни один сотрудник милиции не дрогнул, таких примеров нет и быть не может. Слишком много лживой информации было и есть в интернете о силовиках, об Окрестино", - заметила официальный представитель МВД.

"Ключевой момент для "Большого разговора с Президентом" - суверенитет страны, отношения между людьми, народами, странами", - резюмировала Ольга Чемоданова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь мнения
Новости рубрики Общество
У некоторых западных журналистов одни и те же штампы и мантры - Азаренок
Во время "Большого разговора с Президентом" "Большой разговор с Президентом" получился максимально искренним - участница
Вадим Елфимов. Фото "СБ. Беларусь сегодня" Беларусь останется независимой и суверенной - участник "Большого разговора"
Владимир Перцов. Фото из архива Лукашенко ответил на все провокационные вопросы журналистов - Перцов
Фото из архива Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями - ГПК
Николай Щекин. Фото из личного архива "Большой разговор" является открытой демократией и проявлением свободы слова - Щекин
Главное
Александр Лукашенко "Большой разговор с Президентом" продолжался рекордные 8 часов. Самое главное - в подборке БЕЛТА
Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
Лукашенко: из 28 союзных программ осталось согласовать одну
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Топ-новости
"Не обезумели и не ввели комендантский час" - Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается
"Мирными акциями там не пахло" - Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси
Лукашенко: не решим проблемы в образовании - не решим ни одной проблемы в обществе
Лукашенко: Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины
Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями - ГПК
По новой программе "Семейный капитал" более 19,8 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Гайдукевич: кто кричит на Западе о демократии, думает лишь о себе и своих геополитических интересах
Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК "Челси"
Зась: комбинированная атака на Беларусь с целью свержения законной власти продолжается
Участник "Большого разговора с Президентом": главное - работать ради Отечества и общего блага
Мурманская область готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки белорусских калийных удобрений
До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!
Усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства
ФОТОФАКТ: В Минске встретили экипаж байдарки-четверки. Спортсменки привезли серебро Олимпиады
Рачков: "Большой разговор" - возможность напрямую задать вопрос Президенту
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.