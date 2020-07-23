Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту пройдет 24 июля в Минске

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту пройдет 24 июля в Университете гражданской защиты МЧС в Минске. Мероприятие посвящено Дню пожарной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В чемпионате примут участие спортсмены из восьми команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, команду Университета гражданской защиты. "Соревноваться спортсменам предстоит исключительно в командных видах. Сначала будут выявлены сильнейшие в дисциплине "Пожарная эстафета 4х100 м". Затем станут известны лучшие в дисциплине "Боевое развертывание", - рассказали в пресс-службе.

Будет организована прямая трансляция соревнований.-0-