Чемпионат по мини-футболу среди иностранных студентов пройдет 14-15 октября в БГУ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат по мини-футболу среди иностранных студентов International BSU-CUP состоится 14 и 15 октября в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Игры пройдут на базе учебно-спортивного комплекса БГУ "Университетский". Мероприятие организуется с целью адаптации и социализации иностранных граждан, обучающихся в ведущем вузе страны. Впервые футбольные матчи среди иностранных студентов БГУ состоялись в ноябре 2014 года.

Кубок разыграют девять сборных шести факультетов: международных отношений, прикладной математики и информатики, экономического, юридического, механико-математического и филологического. В составе интернациональных команд студенты из Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Мозамбика, Грузии, Демократической Республики Конго, Эквадора, Республики Кот-д'Ивуар.

В первый день, 14 октября, определят участников финального поединка. Они встретятся на футбольном поле 15 октября. Судейство представят преподаватели кафедры физического воспитания и спорта БГУ.

Победителю вручат переходящий кубок соревнований и памятные подарки от Совета землячеств БГУ.

Организаторами чемпионата выступили управление воспитательной работы с молодежью, Совет землячеств и кафедра физического воспитания и спорта БГУ.-0-