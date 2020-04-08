Чемпионат по тактической стрельбе проходит на Гожском полигоне

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат по тактической стрельбе среди подразделений специальной и войсковой разведки Западного оперативного командования проходит с 7 по 9 апреля на Гожском полигоне в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Фото Минобороны

Всего запланировано четыре этапа. Инструкторы по тактической стрельбе от подразделений войсковой и специальной разведки выполнят более 40 специальных упражнений из различных видов оружия, в том числе пистолета Макарова и автомата Калашникова, на дальности от 10 до 150 м, днем и ночью.-0-