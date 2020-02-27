Чемпионат по волейболу среди военных факультетов республиканских вузов пройдет в БГУ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат по волейболу среди военных факультетов республиканских вузов пройдет сегодня и 29 февраля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Борьба развернется между семи сборными БГУ, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской государственной академии авиации, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного университета транспорта, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Возглавит судейскую коллегию начальник физической подготовки военного факультета БГУ Александр Пилютик. Почетным гостем мероприятия станет заместитель председателя - начальник 1-го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси Дмитрий Шустиков.
Чемпионат по волейболу организован во время XV Спартакиады военных факультетов в гражданских учреждениях высшего образования, которая проходит ежегодно с декабря по ноябрь и включает семь видов спорта: армейский рукопашный бой, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, военно-прикладное многоборье и многоборье военно-спортивного комплекса (ВСК), стрельба из штатного орудия, военное пятиборье.
Организатором первенства по волейболу выступает военный факультет БГУ.
Спартакиада военных факультетов в гражданских учреждениях высшего образования ежегодно организуется Спортивным комитетом Вооруженных Сил Беларуси. Целью проведения соревнований является повышение спортивного мастерства курсантов и формирование состава сборной для участия в чемпионате Вооруженных Сил Беларуси по военно-прикладному многоборью и многоборью ВСК. -0-