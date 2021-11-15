Чергинец опроверг информацию о переброске беженцев в Минск через Россию на рейсах "Белавиа"

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец в беседе с корреспондентом БЕЛТА опроверг информацию о переброске беженцев в Минск через Россию на рейсах "Белавиа".

"Сегодня из Москвы в Минск выполняется пять рейсов "Белавиа" из двух аэропортов - Шереметьево и Домодедово. Я досконально проверил: на всех рейсах из Москвы около 10 человек с паспортами не Беларуси и не России. Среди них есть представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. И есть только один пассажир - гражданин Ирака, причем с дипломатическим паспортом", - сказал Игорь Чергинец.

"Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности", - подчеркнул генеральный директор авиакомпании.-0-

МИД Беларуси в очередной раз опроверг обвинения в адрес ОАО "Белавиа" в перевозке беженцев