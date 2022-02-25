Червяков: обновленная Конституция предопределит завтрашний день страны и будущее детей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция предопределит завтрашний день страны и будущее наших детей. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время трудового актива Минэкономики с председателем Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорем Марзалюком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Проект Основного закона, если его поддержит большинство граждан, предопределит завтрашний день страны. По сути, каждый из нас примет решение, от которого будет зависеть будущее наших детей, суверенитет Беларуси. Кроме того, новая версия Конституции внедряет особые защитные механизмы государственности. Я бы назвал их прививкой для всей системы управления и общественного устройства страны от возможных будущих деструктивных болезней, предотвращающей рецидивы", - подчеркнул министр.

Во время общения Игоря Марзалюка с коллективом Минэкономики подробно обсуждались три ключевых блока проекта Конституции: социальный (суверенитет - историческая память - семья), государственное устройство и изменение политической системы.

"За годы независимости Беларусь благодаря воле Президента, целенаправленной работе правительства и вашего министерства добилась колоссальных успехов в развитии. Изменилась социальная структура общества. И интересы новых социальных групп следует учесть таким образом, чтобы изменения носили эволюционный характер и приводили к динамичному развитию страны. Поэтому белорусский проект Конституции содержит важный посыл всем, кто хочет слышать и видеть", - отметил депутат.-0-