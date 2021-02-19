19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверых адвокатов лишили лицензии за дискредитирующие действия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси рассмотрела сегодня материалы в отношении адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Константина Михеля, Михаила Кирилюка, адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Людмилы Казак, Максима Конона о прекращении действия специальных разрешений (лицензий) на право осуществления адвокатской деятельности.

В Минюсте пояснили, что основанием для рассмотрения этого вопроса в отношении троих адвокатов - Константина Михеля, Людмилы Казак и Максима Конона - послужили факты совершения ими административных правонарушений.

"Адвокаты Михель К.Н. и Конон М.В. в нарушение установленного порядка приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполнительного комитета, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.23.34 КоАП", - отметили в Минюсте.

Адвокат Людмила Казак, по информации пресс-службы, оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное ст.23.4 КоАП.

Что касается адвоката Михаила Кирилюка, он допустил в интернете публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым, сообщили в Минюсте.

Министерство юстиции напоминает, что основными задачами адвокатуры являются оказание на профессиональной основе юридической помощи клиентам, а также участие в правовом воспитании граждан, направленном на распространение правовых знаний для роста правовой культуры и уважительного отношения к праву.

В ведомстве обратили внимание, что адвокат, выполняющий публично-правовые функции, являющийся участником отправления правосудия и общественным деятелем, при выполнении указанных задач должен иметь глубокое уважение к закону, неукоснительно соблюдая его нормы.

Правила профессиональной этики предписывают адвокату придерживаться норм профессиональной морали, не совершать поступков, унижающих его честь и достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры. Для поддержания чести и достоинства адвокату следует быть в том числе вежливым и тактичным, соблюдать деловую манеру общения.

В силу особенности своей профессиональной деятельности адвокаты во всем мире являются для общества ориентиром нравственных норм поведения.

Неправомерные действия адвоката наносят социальным отношениям гораздо больший вред, чем подобные действия иного лица.

"Совершая административные правонарушения, допуская грубые и бестактные выражения в публичных заявлениях, указанные адвокаты, будучи специалистами в области права, не могли не осознавать противоправность своих действий и последствий их совершения, следовательно, допустили их умышленно", - сообщает пресс-служба.

По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что эти действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии.

В Минюсте отметили, что в состав Квалификационной комиссии входят председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, по одному представителю от территориальных коллегий адвокатов, по одному представителю от Верховного суда, Генпрокуратуры, иных госорганов, а также пять представителей от Министерства юстиции и два представителя от научных организаций.

Решения Квалификационной комиссии принимаются простым большинством голосов.-0-