Чиновники высокого уровня собрались на МАЗе, чтобы обсудить молодежную политику

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чиновники высокого уровня собрались на выездном заседании коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Местом проведения коллегии был выбран Минский автомобильный завод. Участники мероприятия посетили Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С.Высоцкого, ознакомились с выставкой техники, побывали в специализированных классах колледжа, пообщались с молодыми рабочими, инженерно-техническими работниками, специалистами завода.

Как отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, неслучайно выездная коллегия проводится на базе МАЗа - одного из ведущих предприятий страны. Здесь работа с молодежью налажена на хорошем уровне, считает глава Администрации. Это подтверждает и тот факт, что каждый пятый работник завода - в возрасте до 30 лет.

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