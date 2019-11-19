Число детей-инвалидов в домах-интернатах Беларуси с 2010 года сократилось почти в два раза

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2010 года почти в два раза сократилось количество детей-инвалидов, проживающих в домах-интернатах. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации социального обслуживания главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество детей-инвалидов, проживающих в домах-интернатах, ежегодно снижается. С 2010 года их число сократилось почти вдвое. Сегодня в наших учреждениях находятся 556 детей, в 2010 году было 1011", - сказал Николай Орел.

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